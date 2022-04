Caso Maisla: bermudas de Osvaldo foram encontradas junto ao corpo

Thyago Macedo

Elias Nobre, delegado geral da Polícia Civil, concede entrevista sobre o Caso Maisla.

Confira abaixo a entrevista completa com Osvaldo Pereira concedida ao portal Nominuto.com

Entre as provas estão duas bermudas de Osvaldo encontradas pela polícia no mesmo terreno onde estava o corpo da menina Maisla Mariano dos Santos, de 11 anos.“Nós encontramos as roupas próximo onde estavam as primeiras partes do corpo da criança. As duas bermudas foram identificadas pela lavadeira, que afirma ser de Osvaldo, e por pessoas que freqüentavam a igreja. Eles disseram ter visto o suspeito várias vezes com aquelas roupas”, informou a titular da Delegacia da Criança e do Adolescente, delegada Adriana Shirley.Os dois delegados concederam entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (18), na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, para prestar informações sobre a morte da menina. Adriana Shirley confirmou que o principal suspeito Osvaldo Pereira tinha queixas contra a família de Maisla.“Os familiares relataram que ele [Osvaldo] atribuiu à mãe da menina, Marisa Mariano, o fato de ele ter sido expulso do grupo de estudos da igreja. Com isso, um das possibilidades realmente pode ter sido vingança”, disse a delegada.Ela explicou ainda que o suspeito do crime teria se aproveitado da data comemorativa ao aniversário de Maisla para atrair a vítima. De acordo com Adriana Shirley, como a família realizaria uma festa na última sexta-feira (15), o criminoso teria chamado a menina para colaborar com a cota do bolo e, em seguida, raptado-a.Apesar das investigações estarem bastante avançadas, a polícia ainda não sabe precisar onde e como o acusado teria matado e esquartejado a criança. “Nós realizamos uma perícia na casa de Osvaldo e foram encontradas marcas de sangue no colchão e no piso da residência. Agora, os peritos estão analisando o material para identificar se são mesmo de Maisla”, informou Elias Nobre.Segundo o delegado geral, peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) estão na cidade de Salvador (BA) para realizar exames de DNA que comprovem a participação de Osvaldo na morte da estudante. “Foi colhido sangue dele e esperma para analisar com as amostras retiradas do corpo. Com isso, nós acreditamos que o quanto antes teremos o resultado e consequentemente as provas cabais contra o suspeito”.Apesar de tudo isso, Osvaldo Pereira continua preso e nega ter matado Maisla Mariano. “Dificilmente, esse tipo de criminoso confessa. Não é do perfil deles. No entanto, os indícios que já temos e o passado dele já mostram a índole do suspeito”, completou Elias Nobre.A delegada Adriana Shirley afirmou que deverá ouvir Osvaldo nos próximos dias. “Ele negou na primeira vez que prestou depoimento, no dia em que foi preso, e se mostrou ser extremamente frio. Agora, diante dos novos fatos apurados, vamos ouvi-lo novamente e ver o que ele tem a dizer”.Osvaldo Pereira está preso na Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta, e concedeu entrevista exclusiva ao, na tarde desta segunda-feira.