Morre, aos 85 anos, o comunista Pretextato José da Cruz Ele partiu acreditando no socialismo como a solução para a humanidade e confiante de que os jovens continuariam sua luta.

Morreu ontem (7), por complicações decorrentes de um câncer de próstata, o comunista Pretextato José da Cruz. Ele estava com 85 anos.



Pretextato nasceu em Natal na virada de 1923 para 1924. Entrou para o Partido Comunista Brasileiro (PCB) aos 30 anos, quando já militava no movimento sindical havia quatro anos. Era estivador. Da eleição como secretário do Sindicato dos Estivadores, em 1952, até o golpe militar, 1964, foi representante dos interesses da classe trabalhadora no Rio Grande do Norte e no Brasil.



Voltou da clandestinidade, após os 20 anos de ditadura, com a mesma fé no socialismo, a esperança no futuro e o desejo pela mudança.



“Ele será lembrado como um homem de diálogo, cordato, generoso, educado, firme nos seus propósitos, que fez da militância comunista a razão de viver”, escreveu no obituário a socióloga Brasília Carlos Ferreira, que está finalizando uma biografia de Pretextato.



Mesmo descontente com a dissolução do PCB (uma parte do partido virou o PPS), Pretextato continuou a sua luta por traz dos holofotes da mídia e das facilidades do poder. Morreu confiante no socialismo como solução para a humanidade e acreditando que os jovens assumiriam a bandeira da luta contra as injustiças sociais.



Ele deixa oito filhos e a esposa, Olga. Será enterrado hoje (8), às 9h30, no Cemitério do Alecrim.