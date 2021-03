Guilherme Macuglia é o novo técnico do América Treinador é deve se apresentar hoje.

A direção do América anunciou ontem (26) à noite a contratação do técnico Guilherme Macuglia, que esteve recentemente no comando do Guarani de Campinas.



Guilherme Leoni de Moura Macuglia, 47 anos, nascido em Porto Alegre, foi centroavante do Grêmio-RS, América-SP, Figueirense-SC e Atlético-PR na década de 80.



Como treinador, iniciou carreira no São Luiz de Ijuí-RS e já dirigiu o 15 de Novembro, Coritiba, Criciúma (campeão da Série C em 2006), Guaratinguetá (semifinalista do Paulistão 2008), Figueirense e São Caetano.



A chegada de Macuglia está prevista para hoje (27).



Confira o currículo do novo treinador:



1992/94 - E. C. São Luiz - Ijuí (RS)

1995 - Ypiranga F. C. - (RS)

1996/98 - SER Santo Ângelo - Santo Ângelo (RS)

1998/99 - G. E. Brasil - Pelotas (RS)

2000 - A. Chapecoense - Chapecó (SC)

2000 - E. C. Pelotas - Pelotas (RS)

2001 - Grêmio FBPA - Porto Alegre (RS) - Aspirantes

2001/02 - E. C. Pelotas - Pelotas (RS)

2003 - 15 de Novembro - Campo Bom (RS)

2003 - Esportivo F. C. - Bento Gonçalves (RS)

2004 - E. C. Novo Hamburgo - Novo Hamburgo (RS)

2005 - S. C. Internacional - Porto Alegre (RS) - Aspirantes

2006 - S. C. Ulbra - Canoas (RS)

2006 - Criciúma E. C. - Criciúma (SC)

2007 - Coritiba F. C. - Curitiba (PR)

2007/08 - Guaratinguetá Futebol Ltda - Guaratinguetá (SP)

2008 – Figueirense – Florianópolis (SC)

2008 - São Caetano – São Caetano (SP)

2009 – Guarani – Campinas (SP)