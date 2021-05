América 2 x 2 ABC: fim de jogo Clássico-rei é válido pelo segundo turno do Estadual e vale a permanência do América no segundo turno e a manutenção da liderança alvinegra.

FIM DE JOGO



44 minutos -GOOOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Waldir Papel empata mais uma vez o clássico-rei. Outra jogada pela lateral e o cruzamento na área do América para o atacante alvinegro marcar o gol de empate.



39 minutos - Jogo entra nos minutos finais e promete muita emoção para as duas torcidas.



33 minutos - ABC se lança no ataque para sair do prejuízo. (ASSU 3 x 4 Santa Cruz)



31 minutos - GOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!! Helinho põe o América novamente na frente do placar. Bola cruzada na área e o atacante alvirrubro coloca no fundo do gol.



29 minutos - GOOOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Erandir empata o clássico-rei, no Machadão. Jogada pela esquerda e cruzamento na segunda trave onde estava o camisa 5 do ABC e bateu forte para o gol.



24 minutos - GOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Lúcio, o artilheiro do América, abre o placar no Machadão. Helinho cruza no meio da área e o atacante alvirrubro marca de cabeça.



20 minutos - Chute de Gabriel e a bola passa ao lado do gol do América.



16 minutos - Bola levantada na área por Ciel e Ranieri defende com tranquilidade.



12 minutos - Uhhhhhh!! Rodolpho mais uma vez. O goleiro do América espalma chute de Waldir Papel vindo de fora da área.



7 minutos - Uhhhhh!! Quase Alexandre marca gol contra em bola cruzada na área.



5 minutos - Uhhhhhh!! Boa jogada do América e Marcelinho bate para fora.



2 minutos - Jogo volta para segundo tempo com o mesmo ritmo do primeiro.



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Mais um amarelo para o ABC: Fabiano.



42 minutos - Em dois minutos, dois jogadores do ABC - Erandir e Waldir Papel - receberam cartão amarelo.



39 minutos - Bom lance do ABC, mas o árbitro marca falta de Simão.



35 minutos - Uhhhhhh!! Só pressão alvinegra e agora Waldir Papel bate prensado com a defesa.



34 minutos - Uhhhhhhh!! Boa troca de passes do ABC e a bola sobrou para Simão, que bate forte e rasteiro para defesa de Rodolpho.



32 minutos - Partida movimentada e com boas chances criadas pelos dois times. (Assu 2 x 0 Santa Cruz)



27 minutos - Uhhhhhh!! Simão dá ótimo passe para Waldir Papel, que "fura" o lance e erra a bola.



25 minutos - Teles tentou de fora da área e Ranieri defende firme o chute.



22 minutos - Uhhhhhh!! Simão ajeita bola levantada na segunda trave e o passe vai para Gabriel, que chuta para fora outra oportunidade de abrir o placar.



20 minutos - Cobrança de falta a favor do ABC e a bola desviada em Gabriel sai em tiro de meta.



15 minutos - Uhhhhhh!! Cobrança de falta feita por Teles e a bola "beija" o travessão de Ranieri antes de sair em tiro de meta. (Assu 1 x 0 Santa Cruz, gol de Marcelo)



13 minutos - Uhhhhhh!! Simão cruza na área e outra vez Waldir Papel desperdiça boa chance batendo mal na bola.



12 minutos - Sandro tenta jogada, mas é desarmado. Na saída para o ataque, zaga do ABC recupera bola. Jogo é bom no Machadão.



10 minutos - Uhhhhhh!! Cruzamento perigoso de Gabriel e Waldir Papel tenta o chute para abrir o placar, mas a bola vai para fora com perigo.



9 minutos - Helinho, Ciel e Lúcio tentam dar trabalho aos defensores alvinegros. Por sua vez, ABC explora contra golpes.



7 minutos - Uhhhhhhh!! Rogério cobra falta com força e exige a primeira defesa de Rodolpho, que coloca para escanteio.



6 minutos - Waldir Papel rouba a bola e passa para Gabriel, que sofre a falta de Tiago Gasparino.



5 minutos - Jogo de muita marcação força faltas e passes errados de ambos os lados.



3 minutos - Precisando do resultado, Vereador armou o América com três atacantes. Equipes ficam na troca de passes.



1 minuto - Clássico-rei começa equilibrado no Machadão.



América e ABC entram em campo em situações opostas no segundo turno do Campeonato Estadual.



Enquanto o alvirrubro ainda mantém vivas as esperanças de chegar a decisão do segundo turno – e para isso não pode mais sequer perder pontos - , o alvinegro é líder com três pontos de vantagem para o segundo colocado e oito a mais que o adversário.



Contudo, nos últimos clássicos o América tem levado vantagem sobre o ABC e não perde para o adversário desde novembro de 2007.



América: Rodolpho; Tiago Gasparino, Frede, Adalberto e Teles; Diego, Chapinha e Marcelinho; Helinho, Ciel e Lúcio.

Técnico: Heriberto da Cunha



ABC: Raniere; Fabiano, Gaúcho e Ben-Hur; Simão, Erandir, Rogério, Sandro e Beto; Gabriel e Waldir Papel.

Técnico: Vereador