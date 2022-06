Caixa já liberou R$ 11,7 bilhões em crédito habitacional neste ano

A Caixa Econômica Federal liberou até a última segunda-feira (18) R$ 11,7 bilhões para o financiamento de 248.689 imóveis em todo o país. Esses números correspondem a aumentos de 112% em volume de recursos e de 125% no número de moradias, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a presidente da Caixa, Maria Fernanda Ramos Coelho.A informação foi divulgada no endereço eletrônico da instituição ( www.caixa.gov.br ). Segundo o site, Maria Fernanda considerou o resultado "motivador”, porque o mercado da construção civil “é grande impulsionador da economia”, ao gerar emprego e renda.A direção da Caixa acredita que poderá aumentar ainda mais as vendas com a quinta edição, este ano, do Feirão Caixa da Casa Própria, iniciado no fim de semana passado, com a realização simultânea de feiras no Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte e Urbelândia, nas quais movimentou R$ 1,4 bilhão em negócios fechados no local ou encaminhados às agências da Caixa.As atenções da instituição se voltam agora para o Feirão Caixa da Casa Própria em São Paulo e em Brasília, neste fim de semana. As duas feiras oferecem mais de 112 mil opções de moradias novas, usadas ou na planta, e o banco estima movimentação de recursos em torno de R$ 2 bilhões até o próximo domingo (24).A feira de São Paulo será no Centro de Exposições Imigrantes (Jabaquara) e oferecerá cerca de 100 mil imóveis, na capital e em cidades vizinhas. Na capital federal, a feira começa amanhã (22), no ExpoBrasília (Parque da Cidade) com oferta de mais de 11 mil imóveis.O Feirão prosseguirá, no mês que vem, nas cidades de Recife e Porto Alegre (de 5 a 7) e Fortaleza (de 19 a 21). Além dos dez grandes feirões, a Caixa programou a realização de outras 62 feiras menores, em 59 cidades, até 28 de junho.