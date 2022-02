FGV entrega a José Sarney estudo sobre reestruturação do Senado Estudo encomendado à Fundação Getúlio Vargas propõe medidas para diminuir custos, cortar cargos e melhorar a eficiência da Casa

Está prevista para as 10h desta terça-feira (12), no gabinete da presidência do Senado, a entrega de estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), encomendado pelo presidente da Casa, José Sarney, sobre a reestruturação administrativa destinada a diminuir custos, cortar cargos e melhorar a eficiência do Legislativo.



Convênio com esse propósito foi assinado pelo Senado e pela FGV no dia 18 de março, quando o presidente Sarney anunciou seu propósito de modernizar a instituição e torná-la mais transparente à fiscalização da população.



- Para isso, estou convocando a Fundação Getulio Vargas. Nosso objetivo é modernizar a Casa. Vamos ter, entre outras coisas, uma seleção pelo mérito. Ocupar as diretorias também numa seleção pelo mérito. - afirmou Sarney na ocasião.



O projeto de reestruturação administrativa será objeto de ampla exposição no gabinete da presidência, aberta aos líderes e demais senadores, conforme convite feito pelo presidente Sarney em Plenário, na semana passada. O expositor será Bianor Scelga Cavalcanti, coordenador do grupo de estudo conduzido pela FGV.