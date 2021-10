Casos suspeitos de gripe suína na Austrália sobem para 40 Resultados dos exames realizados nos casos suspeitos da doença serão divulgados nos próximos dias.

As autoridades de saúde australianas afirmaram hoje (28) que o número de potenciais casos de gripe suína no país aumentou de 17 para 40. De acordo com a ministra da Saúde, Nicola Roxon, os resultados dos exames realizados em todos os casos suspeitos da doença serão divulgados nos próximos dias.



As informações são da agência portuguesa Lusa.



Cinco pessoas – entre elas, crianças – estão sendo monitoradas no estado de Nova Gales do Sul. Outros cinco casos suspeitos foram detectados em Nova Gales e no território da capital, Sidney, dez em Queensland, 12 no leste da Austrália do Sul e três na Austrália Ocidental.



Duas mulheres que ficaram doentes durante um voo entre Los Angeles, nos Estados Unidos, e Brisbane, na Austrália, receberam o antiviral Tamiflu e já voltaram para casa, enquanto aguardam o resultado dos exames.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros do país desaconselhou “fortemente” que australianos se desloquem para países atingidos pela gripe suína e recomendou o regresso dos que já se encontram nesses países.



A partir de hoje, os comandantes de aviões que partiram do México e da América do Norte rumo à Austrália devem fazer um relatório da situação de saúde dos passageiros antes de pousar. Qualquer passageiro que apresente sintomas gripais permanecerá em quarentena.