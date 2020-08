Sem disputa, Garibaldi assume CAE Na vice-presidência foi nomeado o senador Delcídio Amaral do PT-MS

Em uma eleição tranquila, sem disputas, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) escolheu, nesta quarta-feira (4), os senadores Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e Delcídio Amaral (PT-MS) para exercer os cargos de presidente e vice-presidente do colegiado, respectivamente, no biênio 2009-2010. O processo foi presidido pelo senador Eliseu Resende (DEM-MG), membro mais idoso da CAE, e resultou em 26 votos a favor e um contrário à chapa única.



"Essa foi a eleição mais fácil a que concorri. Não pedi voto e fui honrado com essa manifestação de confiança por comissão tão importante" - declarou Garibaldi, após a divulgação do resultado.



Embora ainda não tenha delineado um plano de trabalho para sua gestão, Garibaldi já assume a Presidência da CAE com o propósito de atuar em conjunto com a Comissão de Acompanhamento da Crise Financeira e da Empregabilidade, recém-instalada para analisar as causas da crise financeira mundial e seus efeitos sobre a economia brasileira. O senador Inácio Arruda (PC do B-CE), também membro da CAE, chegou a sugerir a Garibaldi a convocação imediata de uma reunião extraordinária do colegiado para definir uma pauta de debates sobre a questão.



Além de fazer um balanço dos processos em andamento, Garibaldi pretende rever o trabalho das subcomissões ligadas à CAE. O novo presidente chegou a cogitar, inclusive, o enxugamento dessa estrutura, por acreditar que muitas subcomissões têm falhado em atingir os objetivos propostos. Uma maior aproximação da Comissão de Assuntos Econômicos com a Presidência do Senado também foi outra meta listada. A segunda reunião ordinária da CAE está marcada para a próxima terça-feira (10), às 10h.



Fonte: Agência Senado