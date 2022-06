Divulgada a concorrência para o concurso de Agente Penitenciário Serão 50,38 candidatos por vaga. Relação está no site da Consulplan, organizadora do concurso.

Mais de 50 candidatos concorrerão a uma vaga no concurso para agente penitenciário do Rio Grande do Norte. Serão oferecidas 400 vagas. A relação de candidato/vaga está no site da Consulplan (www.consulplan.net).



A concorrência ficou em 50,38. Foram feitas 20.152 inscrições para o cargo oferecido pelo Governo do Estado. As provas serão realizadas em Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros e a data prevista é 14 de junho, às 14h.



Do total de vagas oferecidas, 320 são para candidatos do sexo masculino e 80 para candidatas do sexo feminino. A remuneração inicial será de R$ 1.470,00 para o cargo, que exige ensino médio completo.



Os candidatos à Agente Penitenciário passarão por cinco etapas: prova escrita objetiva de múltipla escolha (classificatória e eliminatória); exame de capacidade física (apenas eliminatória); exame psicotécnico (apenas eliminatória); investigação social (apenas eliminatória); e curso específico de formação profissional.



Nas provas objetivas de múltipla escolha os candidatos responderão às questões de língua portuguesa, atualidades e conhecimentos específicos (Direito Penal, Lei de Execução Penal e Direito Penal Processual).



Os aprovados deverão exercer a função nas penitenciárias estaduais localizadas em Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros e Caraúbas. Quando contratados, os agentes trabalharão por oito horas diárias e/ou escala de plantão, no regime de 24/72 horas.