TSE nega recurso de Wilma de Faria sobre propaganda irregular de 2006

Vlademir Alexandre Wilma de Faria: depois de ganhar em 1º e 2 º instâncias, perdeu, por unanimidade, no TSE.

A coligação Vontade Popular acusa Wilma Faria de veicular publicidade institucional nos três meses que antecederam as eleições de 2006, o que a lei proíbe. O juiz eleitoral julgou improcedente a representação da coligação, sentença que foi mantida pelo Tribunal Regional do Rio Grande do Norte.O ministro Ricardo Lewandowski, relator do recurso da coligação Vontade Popular no TSE, entendeu que a governadora não apresentou nenhum fato novo que pudesse provocar uma mudança de decisão.Os ministros do TSE acompanharam de forma unânime o voto do relator.