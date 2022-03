Atlético-GO derrota o Bragantino e assume a liderança da Série B

Atlético-GO

Márcio; Rafael Cruz, Gil, Jairo e Alysson; Jair, Pituca, Weslley (Elias) e Róbston; André Leonel (Juninho) e Marcão (Jaílson)

Técnico: Mauro Fernandes

Bragantino

Gilvan; Marcelo Godri, Carlinhos e Kadu; Thiago Almeida, Anderson Salles (Allan), Danilo Bueno (Sandro), Juninho e Diego Macedo; Cléberson (Éverton) e Bill

Técnico: Marcelo Veiga

Data: 12/05/2009 (terça-feira)

12/05/2009 (terça-feira) Local: estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO) Árbitro: Felipe Gomes da Silva (RJ)

Felipe Gomes da Silva (RJ) Auxiliares: Jackson Massarra dos Santos e Vinicius Barone Pampurre (RJ)

Em sua primeira partida em casa após seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO venceu o Bragantino por 3 a 1, nesta terça-feira (12), no estádio Serra Dourada, na abertura da segunda rodada da competição.O resultado deixou a equipe goiana isolada na liderança da Segundona, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Já o Bragantino, após estrear com vitória sobre o São Caetano, sofreu sua primeira derrota e caiu para a sexta colocação, com três pontos.Visando uma boa presença de público, o Atlético-GO realizou promoção na venda dos ingressos, com mulheres pagando meia-entrada. Apesar da iniciativa, pouco mais de 2 mil torcedores assistiram a primeira partida da equipe em casa pela Série B.Já o Bragantino sofreu uma baixa de última hora. O volante Moradei, que defendeu o time do interior paulista contra o São Caetano, foi negociado com o Corinthians e viajou de volta para São Paulo antes do confronto contra o Atlético-GO. O meio-campo já havia defendido o Timão por empréstimo em 2007, ano do rebaixamento da equipe para a Série B.O primeiro tempo do confronto desta terça-feira foi movimentado. O Atlético-GO apostou nos chutes de longa distância para vencer a retranca adversária.Aos 3 minutos, Róbston arriscou de fora da área e André Leonel quase marcou no rebote. Mas a tática se mostrou certeira aos 18 minutos, quando Weslley bateu de longe e Gilvan soltou nos pés de Marcão, que mandou para as redes.O time goiano teve apenas um minuto para comemorar. No contra-ataque, Bill recebeu sozinho na entrada da área e chutou forte, sem chances para Márcio. Apesar do gol dos visitantes, o Atlético-GO seguiu melhor na partida, manteve a pressão sobre o adversário e foi recompensado aos 26 minutos. Após cruzamento da direita, o zagueiro Gil dominou dentro da área, deu belo drible e deixou os donos da casa novamente à frente no placar.O Bragantino abandonou a postura defensiva na segunda etapa, mas o jogo diminuiu de ritmo. A partida ficou mais truncada, com poucas chances de gol de ambos os lados.Em um contra-ataque, aos 33 minutos, Rafael Cruz fez boa jogada individual e a bola sobrou para Róbston, que chutou rasteiro e ampliou o placar para o Atlético-GO.Na próxima rodada da Série B, o Bragantino busca a reabilitação contra o Duque de Caxias, terça-feira, às 21h, em Bragança Paulista.O Atlético-GO tem a chance de obter sua terceira vitória consecutiva no dia 23 de maio, quando enfrenta o Vasco, às 16h10, no Rio de Janeiro.