CGU sorteia municípios que serão fiscalizados; três são do RN Espírito Santo, São Miguel do Gostoso e Itaú estão entre as 60 cidades fiscalizadas quanto à aplicação de recursos da União em programas federais.

A Controladoria-Geral da União (CGU) sorteou hoje (12) 60 municípios com até 500 mil habitantes que serão fiscalizados quanto à aplicação de recursos da União em programas federais. Esta será a 28ª edição do Programa de Fiscalização de Municípios. O sorteio foi feito no auditório da Caixa Econômica Federal.



O ministro chefe da CGU, Jorge Hage, que presidiu a sessão, disse que a iniciativa é inédita e "estimula os municípios a manterem regulares suas contas", além de ser inédita numa iniciativa inédita do atual governo para inibir a corrupção entre gestores da administração pública”.



As áreas a serem fiscalizadas nos municípios com mais de 20 mil habitantes serão Educação, Saúde, Assistência Social, Habitação, Saneamento e Urbanismo. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes os setores serão Educação, Habitação, Saneamento e Urbanismo.



Desde o início do programa, já foram sorteadas pela CGU 1.521 áreas municipais, equivalente a 27,3% dos municípios brasileiros. A fiscalização gerou centenas de relatórios encaminhados aos órgãos públicos ligados à fiscalização. Até hoje, já foram fiscalizados recursos da ordem de R$ 9,5 bilhões.



As fiscalizações do órgão apontaram irregularidades "graves" em 70% a 80% dos municípios. De acordo com a CGU, entretanto, esses números não significam que haja corrupção, pois em muitos casos o que há é desinformação e despreparo do gestor público e não má-fé ou dolo.



A fiscalização tem encontrado obras inacabadas ou paralisadas, apesar de pagas; uso de notas fiscais frias e documentos falsos, simulação de licitações ou irregularidades em licitações, havendo inclusive a participação de empresas fantasmas; superfaturamento de preços, falta de merenda escolar e de medicamentos; gastos sem licitação; não comprovação de aplicação de recursos; favorecimento de empresas, e irregularidades em cadastros de programas como o Bolsa Família . No caso do Bolsa Família, a CGU constatou redução dos índices de irregularidades ao longo das fiscalizações feitas anualmente nos municípios sorteados.



Além de examinar contas e documentos, a CGU também faz inspeção física de obras e serviços, estabelecendo também contato com a população, diretamente ou através dos conselhos comunitários e outras entidades organizadas, como forma de estimular o cidadão a participar do controle da aplicação dos recursos públicos.



Os municípios sorteados hoje para fiscalização da CGU são os seguintes:



1º - Aparecida de Goiânia - GO

2º - Arenópolis - GO

3º - Laguna - SC

4º - Ituporanga - SC

5º - Rancho Alegre - PR

6º - Maringá - PR

7º - Porto Vitória - PR

8º - Presidente Tancredo Neves - BA

9º - Ibirapuã - BA

10º - Santo Amaro - BA

11º - Itapicuru - BA

12º - Cocos - BA

13º - Vespasiano Correa - RS

14º - Caiçara - RS

15º - Tapes - RS

16º - Viamão - RS

17º - Caconde - SP

18º - Socorro - SP

19º - Fernão - SP

20º - Planalto - SP

21º - Lindóia - SP

22º - Capitão Enéas - MG

23º - Gonçalves - MG

24º - Volta Grande - MG

25º - Felício dos Santos - MG

26º - São Gonçalo do Abaeté - MG

27º - Francisco Dumont - MG

28º - Itaipé - MG

29º - Ferreira Gomes - AP

30º - Machadinho D'Oeste - RO

31º - Borba - AM

32º - Ilha das Flores - SE

33º - Alto Rio Novo - ES

34º - Coronel Sapucaia - MS

35º - Casimiro de Abreu - RJ

36º - Limoeiro de Anadia - AL

37º - Porto Calvo - AL

38º - Afuá - PA

39º - Palestina do Pará - PA

40º - Santa Luzia do Pará - PA

41º - Tupiratins - TO

42º - Tangará da Serra - MT

43º - Espírito Santo - RN

44º - São Miguel do Gostoso - RN

45º - Itaú - RN

46º - Carnaubeira da Penha - PE

47º - Itapissuma - PE

48º - Arcoverde - PE

49º - Pires Ferreira - CE

50º - Morrinhos - CE

51º - Camocim - CE

52º - Olho d'Água das Cunhãs - MA

53º - Presidente Vargas - MA

54º - São Bento - MA

55º - Campinas do Piauí - PI

56º - Lagoa do Piauí - PI

57º - Sebastião Barros - PI

58º - Cuité de Mamanguape - PB

59º - Caturité - PB

60º - Mamanguape - PB



Fonte: Agência Brasil