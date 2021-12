Ministério Público sugere a implantação de Unidades de Vigilância Sanitária Medida surgiu após a contatação da ausência dos órgãos na maioria dos municípios do RN.

Implantação das Unidades de Vigilância Sanitária nas cidades do Rio Grande do Norte. A proposta está sendo lançada pelo Ministério Público, através do Centro de Apoio

Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e Cidadania

(CAOP-CC), que, neste sentido, iniciou uma série de reuniões regionais para divulgar a idéia junto aos gestores municipais.



A ação do Ministério Público, juntamente com a Suvisa, partiu de deliberação do Movimento Articulado em Defesa do Consumidor (Madecon), que constatou a ausência de órgãos de vigilância sanitária, devidamente instituído por lei, na maioria dos municípios do estado.



As reuniões começaram no início da semana, em São José do Mipibu, e prosseguiram nesta terça-feira (05) na cidade de João Câmara. No próximo dia 18 será realizada uma reunião regional na cidade de Santa Cruz e no dia 19 em Caicó.



Os encontros voltados para vários municípios de uma mesma região continuam no dia 01 de junho, em Mossoró e se encerram no dia seguinte, em Pau dos Ferros.



A execução de serviços de Vigilância Sanitária (Lei Orgânica do SUS, art. 18, IV, _b_) constitui uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde que compete aos municípios.

Além disso, o poder público municipal também recebe recursos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para a implantação das Unidades de Vigilância Sanitária.



O Ministério Público, através do CAOP-CC, encaminhou aos Promotores de Justiça modelo de recomendação a ser expedida aos prefeitos e secretários municipais de saúde, visando encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores para a criação das Unidades de Vigilância Sanitária nas cidades que ainda não as possui.



Projeto deverá conter as atribuições das Unidades

O projeto deve constar a definição da estrutura administrativa e respectivas competências e atribuições das Unidades de Vigilância Sanitária, além da criação de cargos a serem providos por concurso público para as ações interdisciplinares dessas unidades, inclusive, credenciando-as legalmente para o exercício do poder de polícia e

desenvolvimento de ações educativas.



A Recomendação prevê ainda a necessidade de realização de inspeção sanitária de eventos, de produtos, do cadastramento dos estabelecimentos ligados às áreas de alimentos, serviços de saúde, medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, perfumes, saneantes, entre outros.



Outra medida é que os municípios deverão apresentar também um plano de ação, com a descrição de metas, recursos financeiros, responsáveis e parcerias necessárias para a execução das ações, cuja programação deverá ser elaborada anualmente.