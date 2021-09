Oito em cada dez pessoas possuem conta de telefone celular no país

O número de telefones em serviço em cada grupo de 100 habitantes, chamado de teledensidade, alcançou o índice de 80,56, com um crescimento de 0,78% em relação a fevereiro. O Distrito Federal lidera a teledensidade móvel brasileira, com índice de 143,20 - ou seja, 1,43 telefone para cada habitante. Em segundo lugar aparece o Rio de Janeiro, com teledensidade de 98,33 e, em terceiro lugar, o Mato Grosso do Sul, com índice de 96,34.Como no balanço anterior divulgado pela Anatel, a Vivo lidera o ranking da participação das empresas no mercado, com 29,7% dos acessos. Em seguida, aparecem as operadoras Claro, com 25,76%; Tim, com 23,5%; e Oi, com 16,8%. Também estão na lista as empresas Brasil Telecom GSM (3,87%), CTBC Celular (0,30%), Ser Comtel (0,06%) e Unicel (0,01%).Fonte: Agência Brasil