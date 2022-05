Câmara decide unificar verbas parlamentares e fazer redução de gastos

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira (19) unificar as verbas parlamentares e criar uma cota única com os recursos das verbas indenizatórias (R$ 15 mil), de passagens aéreas, de correios e telefones. O valor vai variar de estado para estado, em função do valor da verba das passagens. A menor cota será paga aos deputados do Distrito Federal, no valor de R$ 23.033,13, enquanto a maior será paga aos deputados de Roraima, que receberão R$ 34.248,50 mensais, além dos salários.A medida será implementada para dar mais transparência aos gastos da Câmara e começará a vigorar a partir de 1º de julho. O ato regulamentando o novo tipo de pagamento, já batizado de Cotão, será assinado amanhã (20) pelo presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP). Segundo o primeiro-secretário da Câmara, deputado Rafael Guerra (PSDB-MG), até a assinatura do ato serão feitas consultas informais aos líderes partidários sobre a medida.Outra decisão tomada na reunião desta terça-feira (19) da Mesa Diretora foi o corte de despesas em R$ 291 milhões neste ano, em diversas aéreas da Câmara. Rafael Guerra disse que a economia será em despesas com pessoal, na suspensão da reforma do prédio do Anexo 4 e da construção do prédio do Anexo 5, além do adiamento da internacionalização da TV Câmara e da digitalização do processo legislativo.Fonte: Agência Brasil