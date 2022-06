Números apontam queda nos casos de dengue no RN Rio Grande do Norte tem 2.085 casos notificados pela Secretaria Estadual de Saúde, sendo 29 de Febre Hemorrágica da Dengue.

O Rio Grande do Norte possui 2.085 casos notificados de dengue. A divulgação foi feita pelo Programa Estadual de Controle da Dengue da Secretaria de Saúde Pública (Sesap), nesta quinta-feira (21). Os dados apresentados são referentes a 19ª semana epidemiológica do ano.



O programa contabilizou 29 notificações de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) com cinco confirmações. O relatório aponta que o risco de epidemia é baixo, principalmente se os números forem comparados aos de 2008. No mesmo período do ano passado foram notificados no estado 32.285 casos.



Regiões

Em Natal, foram registrados 845 casos, sendo 16 com suspeita de FDH. De acordo com o relatório apresentado foram confirmados dois casos de Febre hemorrágica. A grande Natal concentra 1.113 casos da doença do tipo clássico. Os demais municípios da região metropolitana não tiveram casos de FHD confirmados.



Em Mossoró, a 2ª Unidade Regional de Saúde Pública (Ursap) registrou 262 casos, sendo dois de FHD. A 4ª Ursap, que abrange 25 municípios, entre eles os da região do Seridó, contabilizou 223 casos do tipo clássico além de um de Febre Hemorrágica.



As menores incidências da doença estão nas regiões Agreste e Alto Oeste. Na Agreste, cuja abrangência é de 27 cidades, registrou 25 casos até agora e o Alto Oeste, com 37 municípios, notificou 62 casos.