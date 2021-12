América treina, mas Macuglia só define titulares na quinta-feira Treinamento será realizado à tarde, no Machadão, e servirá para jogadores ficarem familiarizados com o campo que o América vai mandar seus jogos.

Visando a estreia na série B, o América fez treinamento em dois períodos nesta quarta-feira (6). Pela manhã, foi realizado um trabalho técnico tático e à tarde treino de finalizações, cobranças de escanteio e faltas.



Contudo, a definição do técnico Guilherme Macuglia sobre quem serão os titulares para o jogo diante do Atlético Goianiense só acontece na quinta-feira (7) à tarde, no Machadão. Mas o treinamento só será possível caso não chova.



A idéia é, além de familiarizar os jogadores com o gramado do Machadão, fazer com que os recém contratados conheçam o estádio onde o América vai fazer suas partidas na série B.