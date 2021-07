Reforma administrativa vai tramitar normalmente na Câmara Prefeita Micarla de Sousa afirma que projetos serão reenviados nesta semana; primeira votação ocorre na quinta-feira (16) e segunda no dia 22 de abril.

Os projetos que formam a reforma administrativa da Prefeitura do Natal serão apreciados normalmente a partir da quinta-feira (16). A afirmação é da prefeita Micarla de Sousa. A proposta será enviada para a apreciação dos vereadores com algumas correções, mas não haverá mudanças com relação às gratificações, que não estarão no projeto.



De acordo com o secretário de Administração, Roberto Lima os servidores serão chamados posteriormente para uma discussão para que haja uma mudança com relação às gratificações. “A rigor, essa lei das gratificações não é uma parte integrante da reforma. Ela vai permanecer como está. O que vamos fazer posteriormente é uma reformulação para mexer no estatuto”, explicou.



Sobre a apreciação da matéria, que os vereadores de oposição criticavam a possibilidade de votação em regime de urgência, a prefeita garantiu que, ao contrário do que ocorreu com os demais projetos enviados ao Legislativo, não haverá trâmite em urgência. “Será tudo feito normalmente, tramitando normalmente”, garantiu a prefeita.



Com a primeira votação prevista para a quinta-feira (22), a votação definitiva deve ocorrer na quarta-feira (22), após o feriado de Tiradentes.