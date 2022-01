Potiguares podem votar e ajudar Miss RN a virar Miss Brasil

Fotos: Divulgação

Entre as 27 concorrentes, a potiguar Larissa Costa tem tudo para se sair bem: possui 90cm de busto, 63cm de cintura e 90cm de quadril. Ela é formada em pedagogia e tem 25 anos; no site do evento, escreveu que tem como hobby andar à cavalo e ir à praia.Além do tradicional desfile em traje de gala, biquíni, casual e maiô, as beldades também apresentarão uma cena criada pelo americano Scott Grossman, coreógrafo de filmes como "Miss simpatia” e "O diário de uma princesa".Os jurados são Deise Nunes (Miss Brasil 1986), Cristiana Arcangeli, Marco Antonio de Biaggi, Cláudia Matarazzo, Marcelo Tas e Luiza Brunet.Na primeira etapa do concurso, em que 15 misses são selecionadas, a votação do público também interfere no resultado.Vote aqui em Larissa Costa, a miss Rio Grande do Norte.A vencedora recebe a garantia de contratos no valor de R$ 200 mil válido por um ano, um carro 0 Km, joias e roupas. Além disso, ela representará o Brasil no Miss Universo, que acontece em 23 de agosto no Caribe.