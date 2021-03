Lula quer que construção civil seja mola propulsora de geração de empregos Pacote habitacional lançado pelo governo na semana passada irá ajudar a reduzir os efeitos da crise financeira internacional no país, diz presidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (30) que quer que a construção civil seja "a mola propulsora" de geração de empregos no Brasil.



Em seu programa semanal Café com o Presidente, ele disse que o pacote habitacional lançado pelo governo na semana passada irá ajudar a reduzir os efeitos da crise financeira internacional no país.



Lula se referiu ao programa Minha Casa, Minha Vida como uma estratégia “ousada" e "bem elaborada". Ele destacou a redução do valor do seguro de vida para quem financia uma moradia e também a garantia do refinanciamento em casos de trabalhadores que percam o emprego durante o pagamento das prestações.



“Estou convencido de que esse programa vai resolver parte dos problemas habitacionais no Brasil", disse, ao ressaltar que o pacote é voltado, sobretudo, para atender regiões metropolitanas e cidades com mais de 100 mil habitantes.



“É onde está o núcleo nervoso do déficit habitacional brasileiro”, acrescentou.



Lula classificou a promessa de 1 milhão de casas construídas como “uma experiência inédita” e que será cumprida, uma vez que o programa foi “pactuado” com todos os setores envolvidos na construção de moradias no Brasil.