Álvaro oferece presidência e diz que Carlos Eduardo está perto do PDT

Gabriela Duarte Carlos Eduardo pode assumir comando do PDT e contar com apoio para disputar Governo.

Em conversa com Carlos Eduardo durante esta semana, Álvaro Dias disse que ouviu do ex-prefeito a confirmação de um clima desagradável para ele dentro do PSB devido às declarações dos vereadores do partido e que a possibilidade de saída era cada vez mais real.“Ele evoluiu um pouco no que já vinha pensando e deverá mesmo sair. Eu tive um encontro recentemente com ele e entendi que ele estava um pouco mais resoluto quanto à decisão, mesmo sem ter afirmado diretamente”, explicou Álvaro Dias.Ausente da reunião do PSB que tratou sobre a Educação, Carlos Eduardo teve um encontro com a governadora Wilma na quinta-feira (12) e terá uma nova conversa já no início da próxima semana, quando pode definir o seu futuro político. Segundo Álvaro, o PDT espera contar com o ex-prefeito para fortalecer seus quadros para a disputa de 2010, com Carlos Eduardo disputando o cargo que considerar viável.“O PDT vai se sentir fortalecido pela presença dele e pelo peso político que ele tem no estado. Se houver viabilidade eleitoral, o cargo que ele pleitear o partido estará disposto a colaborar plenamente”, disse o atual presidente do PDT.Álvaro Dias ainda afirmou que Carlos Eduardo, pelo potencial eleitoral que tem, pode cobrar entrar no PDT já para assumir o comando da legenda. “Ele não pediu isso, não é uma reivindicação dele. Mas é completamente justo que ele ingresse no partido e, pelo respaldo que tem, ser o presidente”, disse o deputado, amigo pessoal de Carlos Eduardo.Atualmente, o PDT faz oposição às administrações de Natal e do Estado. A legenda conta com dois deputados estaduais (Álvaro Dias e Gesane Marinho) e uma vereadora em Natal (Sargento Regina). O prefeito de Parnamirim, Maurício Marques, bastante ligado ao pai de Carlos Eduardo, Agnelo Alves, também pertence aos quadros do PDT.