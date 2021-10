CDP da Ribeira volta a registrar fuga de presos Seis presos fugiram na noite desta segunda do Centro de Detenção. Três deles já foram recapturados.

Seis presos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) da Ribeira na noite desta segunda-feira (27). Dos fugitivos, três foram recapturados em seguida pela polícia. Arlindo Pereira do Nascimento Neto, Gil Polara e Bruno Ribeiro continuam foragidos.



Os presos abriram um buraco no teto do banheiro da cela onde estavam e foram para o telhado. Em seguida, pularam o muro do fórum da Ribeira e fugiram em seguida. A polícia foi acionada e conseguiu recapturar três deles.



Arlindo Pereira do Nascimento Neto, Gil Polara e Bruno Ribeiro estão presos por suspeita de envolvimento com assaltos. A polícia continua a busca pelos fugitivos.