Deslocamento em Natal será analisado pela Comissão de Trânsito

Marília Rocha Secretário afirma que a STTU aplicará "soluções inteligentes" para o trânsito de Natal

Para discutir os detalhes do projeto, a Prefeitura criou a Comissão de Trânsito formada pela STTU e Seturn com metas para cada instituição. Entre os projetos, o de bilhetagem eletrônica entre um ônibus e outro, será o de maior impacto para os passageiros. “Quem anda de ônibus não vai mais precisar ficar nas estações de transferência para pegar outro ônibus. Vamos estabelecer um tempo determinado para uso do mesmos tickets usado anteriormente”, avisa.Dessa forma, as estações vão ser excluídas. O secretário considera desnecessário a espera nas estações, que segundo ele, copiadas no clima de Curitiba e não adaptadas a temperatura de Natal.O projeto da Via Livre deve melhorar as condições de deslocamento nas seis principais avenidas paralelas de Natal: Salgado Filho, Prudente de Morais, Romualdo Galvão, São José e Jaguarari. “Para cada avenida, a Prefeitura vai levar um pacote de ações para melhorar o transito, a sinalização, a arborização e a limpeza” garante Kelps Lima. O planejamento deve ser executado nos próximos seis meses.Os maiores problemas de interrupção do fluxo estão na Romualdo Galvão, Salgado Filho e Prudente de Morais, serão as primeiras já iniciadas, com parcerias privadas com o colégio CEI e o shopping Midway, respectivamente.Na próxima segunda-feira (16), o secretário terá reunião com os comerciantes da Prudente de Morais para discutir detalhes do deslocamento na via.