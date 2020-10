Ronaldo marca e Corinthians vence o São Caetano O time corintiano venceu o São Caetano de virada, Ronaldo começou jogando e marcou o gol da vitória.

Paulistão



Ronaldo marca e Corinthians vence o São Caetano



Na estreia de Ronaldo no Pacaembu, o Corinthians foi bem sucedido e venceu mais uma no Campeonato Paulista. O Timão, com gol do Fenômeno, venceu por 2 a 1.





Com 29 pontos, o alvinegro vê a distância para o líder Palmeiras diminuir e a briga pela liderança ficará acirrada. O São Caetano fica com 17, no meio da tabela.





Ronaldo começou a partida como titular, mostrando bastante disposição. Logo no primeiro minuto, ele recebeu de Jorge Henrique e chutou, para a defesa de Luiz. Depois, Felipe faz duas boas defesas.





A pressão corintiana seguiu, mas foi o São Caetano a abrir o placar. Iran cobrou falta e Marcelo Batatais subiu para marcar o gol do Azulão. A alegria não durou muito, pois André Santos logo empataria o placar do Pacaembu.





No começo do segundo tempo, Jorge Henrique cruzou da direita, Ronaldo chutou de primeira e fez o gol da virada corintiana, e o seu primeiro gol pelo Corinthians no Pacaembu. Depois, Jorge Henrique quase marcou o terceiro, sendo evitado por Luiz. Aos 14, o goleiro defendeu falta de Chicão.





Ronaldo deixou o campo no meio da segunda etapa, sendo substituído por Escudero. O Timão passou a jogar mais na calma e apenas segurou o resultado que lhe favorecia.





O Corinthians enfrenta o Santo André na próxima rodada, enquanto que o São Caetano pega a Portuguesa.