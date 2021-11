Para Iberê, ajuda do governo federal aos desabrigados está mais rápida neste ano

Arquivo Nominuto Iberê Ferreira: esperança que a chuva dê trégua nos próximos dias.

“Houve uma diminuição grande nas exigências burocráticas e a participação está maior neste momento. O governo dará alimentação, colchão, cobertores”, informou Iberê Ferreira, que se reúne nesse momento com técnicos da Emparn para saber da previsão detalhada do tempo para os próximos dias.Ainda hoje (2) haverá distribuição de seis mil cestas básicas doadas pelo governo federal e mais cinco mil serão distribuídas na segunda-feira (4).Um dado preocupante é que não há reserva de barracas no país – todas, inclusive as do Rio Grande do Norte – já estão sendo usadas por estados do nordeste que começaram a sofrer antes com as chuvas.Desta forma, os desabrigados, que já passam de 600 famílias na região do Vale do Açu, estão sendo acomodados em ginásios, escolas ou na casa de vizinhos e parentes. “Esse é um momento de muita solidariedade”, avaliou o vice-governador.Dois helicópteros foram emprestados pela Petrobras e Aeronáutica e servirão para resgate de pessoas ilhadas e distribuição de alimentos respectivamente. Sete barcos a motor e uma equipe de bombeiros também foram recrutados.O governo do estado reuniu ontem (1º ) os prefeitos de Ipanguaçu, Alto dos Rodrigues, Assu, Itajá, Angicos, Apodi, Campo Grande, Espírito Santo, Governador Dix-Sept Rosado, Mossoró, Upanema e Pendências para discutir as medidas emergenciais de socorro às vítimas e um Gabinete Preventivo foi criado.“A Defesa Civil do estado e a Defesa Civil dos municípios agirão de forma conjunta desta vez. Não vai ter aquela coisa de cada um fazer separado”, disse Iberê Ferreira.De acordo com a Emparn, as chuvas continuarão a cair forte nos próximos dias. “O problema é se a chuva não for intermitente. Se ela parar, a água vai baixar”, observou o secretário.