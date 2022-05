Defensoria Pública seleciona estagiários neste sábado Prova objetiva será aplicada das 9h às 13h.

Os estudantes de direito inscritos no teste seletivo para estagiários da Defensoria Pública do Estado farão as provas no próximo sábado (23). A prova objetiva será aplicada das 9h às 13h.



Os candidatos devem comparecer ao local de provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identificação, comprovante de inscrição e caneta esferográfica.



Os locais de provas são os seguintes:



Candidatos inscritos no Núcleo de Natal farão provas na UERN Zona Sul, na Av. Ayrton Senna.



Os inscritos no Núcleo de Caicó farão prova na UFRN, na Rua J. E. Medeiros, em Caicó, e os de Mossoró farão prova na Escola Estadual Prof. Solon Moura.