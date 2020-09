Quatro homens são mortos de sábado para domingo em Natal

Três homens foram mortos a tiros em localidades diferentes de Natal entre o sábado (7) e a madrugada de domingo (8). As características dos crimes levam a polícia a pensar na hipótese de execução.



A primeira morte ocorreu às 15h de sábado (7), no bairro de Felipe Camarão, zona Oeste, A vítima, Jéferson Cleysson da Silva Dantas, conhecido por “Juninho”, foi baleado na rua São José com um tiro nas costas. Ao ouvirem o tiro, os vizinhos saíram e encontraram a vítima. Eles tentaram levar Juninho ao posto de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.



O segundo caso ocorreu às 23h, em Mãe Luiza, na rua Camaragibe. Paulo Roberto do Nascimento Cardoso foi morto com um tiro na boca. A polícia foi chamada pelo irmão da vítima, que havia sido informado por vizinhos que seu irmão estava envolvido em uma troca de tiros próximo de casa. Ao chegar lá, ele encontrou o irmão já morto. Paulo Roberto morava com outros dois irmãos.



A terceira morte aconteceu nas proximidades da favela da Guanabara, zona Oeste de Natal, por volta de 1h de domingo (8). A vítima, Eliclênio Pereira Rodrigues, de 23 anos, conhecido por “Buiú do Mereto”, foi morta também com um tiro nas costas. De acordo com informações de testemunhas, Buiú do Mereto foi executado por dois homens, ainda não idenificados, em uma moto.



E um homem ainda não identificado foi morto a tiros na rua Cerejeira, nas proximidades do clube Gemac, no bairro do Potengi, zona Norte de Natal. De acordo com informações da Polícia Militar, mais duas pessoas foram baleadas. Sandoval Barbosa de Lima, 48 anos, foi ferido no braço, e Leandro Florêncio de Lima, 20 anos, levou um tiro na coxa direita.