Festival Nordeste Independente chega a Natal

Felipe Lima Cerva Gratis está na programação da sexta-feira.

O evento conta com as parcerias da Xubba Musik e do Coletivo Noize.Na etapa de Natal, grupos locais se unem a quatro bandas de outros estados, divididos entre os dois dias do evento: as paraibanas Malaquias em Perigo e Cerva Grátis; e as pernambucanas The Keith e Gandharva.O primeiro dia do Nordeste Independente Natal começa com a banda Venice Under Water, que tem influências de grupos do emocore. O The Automatics surge em seguida um indie rock barulhento. Fanclub, Pavement, Malaquias em Perigo e Cerva Grátis são as bandas que complementam a programação.Conhecida pelos natalenses, o Calistoga antecede o Bugs, que fecha o primeiro diamostrando músicas do seu EP novo.

Foto: Rafael Passos



Quem dá a partida no segundo dia do evento é Driveout. Na sequência tocam duas bandas do selo Xubba Musik, Fewell e Distro.As bandas pernambucanas The Keith e Gandharva dão continuidade aos shows. O grupo potiguar Domben, grupo novo na cena musical potiguar, completa a escala.Centro Cultural DoSol, Rua Chile, RibeiraSexta-feira e sábado (27 e 28 de março), às 21hA entrada custa R$2.