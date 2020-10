ASSU 1 x 2 ABC: fim de jogo Equipes se enfrentam no estádio Edgarzão onde o Camaleão do Vale conquistou o primeiro turno da competição

FIM DE JOGO



43 minutos - Gol nos minutos finais dá novo ânimo ao ASSU, que pressiona o ABC.



40 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO ASSU! Tabela dentro da área e Luis Carlos bateu na saída de Raniere.



35 minutos - ASSU até que tenta, mas não consegue chegar ao gol de Raniere.



30 minutos - Expulso!! Mesmo com vantagem no placar, o ABC fica sem Simão, que em dois minutos conseguiu receber dois cartões amarelos e foi expulso pelo árbitro.



25 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!! Paulinho Macaíba cobra bem a penalidade no canto direito do goleiro e marcou o segundo do alvinegro, no Edgarzão.



23 minutos - Pênalti a favor do ABC!! Após rebote do goleiro Erasmo, jogador do ABC chega para completar o lance e os atletas travaram o lance. Contudo, o árbitro marcou a penalidade.



18 minutos - ABC chega com perigo em bom lance com Simão, mas a bola vai para fora do gol.



11 minutos - Alvinegro administra o bom resultado fora de casa.



8 minutos - ABC se segura bem e impede o gol de empate do ASSU.



2 minutos - ASSU volta para o segundo tempo querendo o empate logo no começo.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



41 minutos - Uhhhhhh!! Bela jogada do ABC com Paulinho Macaíba, que bateu de sem-pulo para defesa de Erasmo. Escanteio para o ABC.



37 minutos - ABC administra jogo no ataque, prendendo bola e esperando o melhor momento para buscar o segundo gol.



28 minutos - Jogadas no meio-campo deixam a partida truncada sem novas chances de gol



24 minutos - Partida fica cadenciada com ABC e ASSU movimentando a bola lateralmente esperando a melhor chance de ir ao ataque.



18 minutos - Jogo bem movimentado no Edgarzão com as duas equipes querendo o gol.



12 minutos - ABC explora os contra-ataques, mas ainda não conseguiu encaixar um com mais precisão.



7 minutos - ABC consegue vantagem fora de casa no começo do jogo, mas o ASSU não se abate e vai em busca do empate.



4 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!! Cobrança de falta feita por Sandro e o zagueiro Ben Hur cabeceou para o fundo do gol abrindo o placar após saída errada do goleiro Erasmo.



2 minutos - Camaleão do Vale começa melhor em campo.