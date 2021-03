Sábado Cultural do Samba movimenta o Centro de Natal Show começa a partir das 18h, com entrada a R$ 5.

O Projeto Sábado Cultural do Samba de hoje (28) mistura o samba do Arquivo Vivo com o chorinho do Grupo CPF Cultural.



A noite conta ainda com a participação de Palito da Beija-Flor na cuíca.



A festa começa às 18h e vai até 22h.



O Espaço do Samba fica no início da avenida Rio Branco, próximo ao Viaduto do Baldo (antigo Malagueta).



A entrada custa R$ 5.



Informações: 9133-8582.