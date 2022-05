Fla e Petkovic chegam a um acordo e sérvio retorna ao rubro-negro

Petkovic firmou contrato até o fim do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2010.

O jogador, que será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, firmou contrato até o fim do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2010."Foi uma negociação trabalhosa, que envolveu diversos setores do clube e agora ele está entregue ao futebol.Agora, se ele será titular ou não é um problema do técnico Cuca", disse o presidente em exercício do Flamengo, Delair Dumbrosck, acrescentando."O acordo foi bom para o clube. A caneta hoje está comigo e eu preciso resolver os problemas do Flamengo. Na hora que o treinador vai embora, o treinador não leva seu jogador junto", emendou o dirigente.Petkovic, como não poderia ser diferente, ficou radiante com o seu retorno e espera dar novamente alegria aos torcedores do Flamengo, como aconteceu no tricampeonato estadual de 2001, na final contra o Vasco."A reunião acabou neste momento e chegamos a um acordo muito bom. Será sensacional voltar a vestir o manto sagrado. Vou ficar até o fim do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2010", salientou Petkovic, em entrevista à Rádio Tupi.