Operação Impacto: juiz encaminha defesas para análise do MP

“Espera que esse processo estivesse mais avançado, mas infelizmente houve uma demora muito grande na entrega da citação do ex-vereador Emilson Medeiros. Devido a isso, os advogados dele só puderam me enviar a defesa prévia por escrito na semana retrasada. Mesmo acredito que agora nós teremos mais celeridade no processo”, falou Raimundo Carlyle.Em entrevista aoem fevereiro passado, o juiz explicou que após essa análise do Ministério Público ele deve proferir decisões interlocutórias sobre a culpa de cada um dos envolvidos no escândalo que chamou a atenção da sociedade potiguar, ao apontar um esquema de pagamento de propinas a vereadores para a aprovação de mudanças no Plano Diretor da cidade.”Legalmente os promotores têm cinco dias para se manifestar. Mas, como isso é humanamente impossível devido à quantidade de documentos, esse prazo será extrapolado. Por isso, acredito que até o fim de março devo decidir se algum denunciado pode ou não ser absolvido sumariamente”, falou Carlyle.à época, o juiz não apontou quantos e nem quem, mas antecipou que existem “fortes possibilidades” de haver absolvições sumárias do processo no próximo mês. “Já analisei algumas das defesas apresentadas e vi que há essa possibilidade. Só não posso confirmar isso ainda”, adiantou.Mesmo após essa decisão interlocutória (pronunciamento do magistrado de cunho decisório, independentemente de seu conteúdo específico, e que, por isso, não tem o efeito de encerrar o processo ou o procedimento em primeiro grau) do juiz Raimundo Carlyle, tanto o Ministério Público, quanto as defesas dos denunciados podem recorrer ao Tribunal de Justiça.“E eu acho que é isso que deve ocorrer. Caso eu decida absolver sumariamente algum dos denunciados, é muito provável que os promotores de Justiça recorram. O mesmo deve acontecer na hipótese de eu decidir manter qualquer denunciado no processo. Mas aí o recurso será da defesa dele”, explicou.Corrupção passivaCorrupção passivaCorrupção passivaCorrupção passivaCorrupção passivaCorrupção passiva com o agravante de ter organizado o esquemaCorrupção passivaLavagem de dinheiroCorrupção passivaCorrupção passivaCorrupção passivaCorrupção passiva com o agravante de ter organizado o esquemaCorrupção passivaCorrupção passiva, observando-se a causa de aumento de pena prevista por ocuparem cargos públicos comissionadosCorrupção passivaCorrupção passiva, observando-se a causa de aumento de pena prevista por ocuparem cargos públicos comissionadosCorrupção passivaCorrupção ativa e lavagem de dinheiroLavagem de dinheiroLavagem de dinheiroCorrupção passiva, observando-se a causa de aumento de pena prevista por ocuparem cargos públicos comissionados