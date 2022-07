Número de multas cresce 250% em Natal

Elpídio Júnior

Dois radares situados na avenida Bernardo Vieira seriam os responsáveis pelo aumento na quantidade de infrações. Do total de multas aplicadas este ano, 43.945 foram na avenida. Os equipamentos ficam situados entre as avenidas Jaguarary e Interventor Mario Câmara (Av.6) nos dos sentidos da via. "Colocamos a fiscalização eletrônica para garantir a segurança dos pedestres e não para elevar o número de multas", garantiu o secretário-adjunto de Trânsito da STTU, Haroldo Maia.Cerca de 48 mil pessoas entres os meses de janeiro e maio deste ano, segundo os dados da STTU, transitaram com velocidade superior à máxima permitida. Somente na Bernardo Vieira, 29.561 automóveis foram multados por essa infração. Na avenida a velocidade máxima permitida é de 50km/h. Porém, devido a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), apenas quem passa com velocidade acima de 57km/h é multado.De acordo com Haroldo Maia, além de não saberem onde estão situados os pontos de fiscalização eletrônica, os motociclistas ainda não sabem que podem ser multados, desde setembro de 2008. Mais de sete mil motos foram multadas por agentes e radares na Bernardo Vieira. "Uma solicitação do Ministério Público à secretaria fez com que ocorressem mudanças nos radares. Antes, apenas a parte da frente era fotografada, por isso as motos não eram registradas", alertou.As informações da STTU é que Natal tem, sob sua responsabilidade, quatro radares. Dois na Bernardo Vieira e mais dois na Felizardo Moura, ( rua da Ponte de Igapó), na altura do Bairro Nordeste, mas esses últimos estão desativados.Mesmo que o tráfego da avenida gire em torno de sete mil veículos diariamente, o representante da secretaria diz que não é o fluxo que determina a colocação dos radares, e sim a segurança do pedestre. "Depois que a Bernardo Vieira passou pelas mudanças, onde fez um corredor exclusivo para ônibus, tivemos muitas reclamações a respeito da velocidade dos veículos. Inclusive, no primeiro dia de funcionamento do corredor uma senhora foi atropelada", ressaltou o secretário a importância do controle de velocidade na via.Analisando o quesito segurança, o órgão acredita que a curva, após a descida da ponte Newton Navarro, no sentido Praia do Meio/zona Norte, merece também fiscalização eletrônica. "Os carros descem com muita velocidade. Com o radar isso diminui", explicou Haroldo Lima.Mesmo com o crescimento no número de multas, a arrecadação financeira não está crescendo na STTU. A média mensal que já foi de R$ 500 mil em 2008, vem caindo girando em torno dos R$ 200 mil este ano. Conformes as informações do órgão, há um espaço de tempo entre o período em que as pessoas são multadas e realizam o pagamento, porque elas podem recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jarí), o que pode demorar meses. O dinheiro arrecadado com as multas é revertido para ações no trânsito.