Encontro da Unale prossegue hoje na Assembleia Legislativa Tema principal é a transposição das águas do Rio São Francisco.

O Encontro Regional da União Nacional dos Legislativos Estaduais - Unale, iniciado ontem (05), na Assembleia Legislativa, prossegue hoje (6), a partir de 9h, com o painel de José Antonio Feijó, diretor do Ilumina/NE.



Em seguida haverá um debate livre com os participantes e às 10h45 o deputado Rodrigo Soares (PB) falará sobre a Secretaria de Juventude. Às 11h30 o tema será a Secretaria de Mulheres, com a deputada Ana Cunha (PA). O encerramento do encontro está previsto para 12h15.



No primeiro dia do evento, que tem como tema central a transposição das águas do Rio São Francisco, as discussões giraram em torno do Deputado Federal Ciro Gomes (CE) e do secretario de infra estrutura hídrica do Ministério da Integração Nacional, João Reis Santana Filho.



À tarde, houve um painel com Dom Aldo Di Cillio Pegatto, Arcebispo da Paraíba, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos.