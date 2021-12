Morre no Rio mulher que apresentava sintomas da gripe suína Após chegar de Michigan (EUA), a paciente foi isolada porque apresentou os sintomas da gripe A. Ela não estava entre os casos oficiais de suspeitas.

Uma mulher de 50 anos que estava internada desde o domingo (3) com sintomas da gripe A (H1N1), conhecida como gripe suína, morreu na madrugada desta segunda-feira (4) no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.



Ela não estava entre os casos oficiais de suspeitas da doença ou entre os monitorados, mas mesmo assim foram feitas coletas de amostras para realização de exames que identificarão ou não a presença do vírus.



Até a tarde de hoje, o Brasil registra 25 casos suspeitos e 36 em monitoramento. A OMS (Organização Mundial da Saúde) informou hoje que os casos confirmados da gripe chegaram a 1.003 em 20 países.



De acordo com o hospital, a mulher foi isolada porque apresentou dor de cabeça, febre e vômito 48 horas depois de chegar de Michigan, nos Estados Unidos.



Ela morreu com septicemia grave, processo infeccioso generalizado em que germes e suas toxinas invadem o sangue e nele se multiplicam, de acordo com o hospital. A unidade colheu material para exame da paciente, que foi enviado para constatar se o caso é de gripe suína.



O laudo da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) com resultado do exame das amostras coletadas da paciente devem sair até quarta-feira (6).



Por meio de nota, o Cievs (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde informa que a paciente não estava entre os pacientes do Estado do Rio com suspeita de ter o vírus, já que o caso não preenchia os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



O Cievs informou ainda que o caso era acompanhado por precaução, embora não fosse considerado suspeito, em função da paciente não ter estado em área considerada de risco para doença.



Precaução



Ainda não há confirmação de contaminação da doença no país. Os pacientes cujos casos são considerados suspeitos passam por tratamento médico.



De acordo com novas regras implantadas pelo Ministério Público, passam a ser consideradas suspeitas de ter a doença pessoas provenientes de qualquer área dos países com confirmação de casos e que apresentem os sintomas da gripe ou que tenham tido contato próximo com pessoas infectadas.



Os casos de monitoramento eram considerados aqueles que vinham de área sem ocorrência de caso em países afetados e que tinham alguns dos sintomas referidos na definição de caso suspeito.



Mas, com a mudança, pessoas que tiverem os sintomas compatíveis com o quadro suspeito da doença e que sejam provenientes de países não afetados também passaram a ser monitoradas.



