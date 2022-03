Matuzalém conquista a Copa Itália Potiguar, hoje no Zaragoza da Espanha, atuou na competição pela Lazio.

O potiguar Matuzalém conquistou mais um titulo do outro lado do Atlântico. Depois de sagrar-se bicampeão ucraniano defendendo o Shaktar Donetsky (2005-6 e 2006-7), ele agora sagrou-se campeão da Copa Itália, defendendo a Lazio.



A grande final foi na última quarta (13) - o único jogo da competição que ele não pôde participar, suspenso pelo segundo cartão amarelo na semifnal, contra a Juventus. Independente disto, ele foi um dos destaques do time no evento, e foi uma peça fundamental para o êxito do clube.



Detalhe: o potiguar está emprestado à Lazio - afinal, ele tem contrato até julho de 2010 com o Zaragoza, da Espanha. O empréstimo à equipe italiana encerra no final da temporada 2008-2009 e, se a Lazio estiver dsposta a ficar com Matuzalém em definitivo, vai ter que pagar os direitos federativos do atleta, estipulados em 17 milhões de euros (cerca de R$ 48,5 milhões - considerando que um euro neste momento vale R$ 2,854). Caso isto não aconteça, o craque volta à Espanha para disputar a respectiva Liga; o Zaragoza está em terceiro lugar na classificação da Segunda Divisão, e luta para voltar à categoria de elite.



Quem é Matuzalém



Matuzalém Fancelino da Silva foi revelado nas escolinhas do America, então conandada por Maurício Maeterlinck - que logo tornou-se seu procurador. O atleta disputou o Campeonato Estadual das Categorias de Base pelo Força e Luz; em 1995 transferiu-se para o Vitoria da Bahia; em 1997, sagrou-se Campeo Mundial Sub-17 em 1997 pela seleçao brasileira, ao lado de jogadores como Ronaldinho Gaúcho.



No ano de 1999 transferiu-se para a Itália, onde jogou no Napoli, Piacenza, Parma e Brescia. Em 2004 foi jogar no futebol da Ucrânia e em 2007 foi para o Zaragoza.