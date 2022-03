Albert Dickson acredita em falcatrua na compra de medicamentos

Júlio Pinheiro Albert Dickson será o relator da CEI dos medicamentos.

Médico e auditor fiscal, Albert Dickson diz que a investigação será realizada no sentido de vasculhar as compras dos remédios, as notas fiscais dos produtos e, principalmente, as datas de validade dos medicamentos comprados pela Secretaria Municipal de Saúde.“Vamos apurar como foi feita a compra, se houve a intenção de cometer falcatrua, o que acho que houve e, depois de investigar tudo, vamos produzir o relatório”, declarou o parlamentar, que não descarta a possibilidade de que o legislativo sugira a prisão dos envolvidos.