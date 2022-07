Turbulência em voo da TAM deixa 21 feridos em São Paulo

Passageiros ficam feridos após turbulência em voo da TAM

Segundo a empresa, o voo JJ 8095 partiu de Miami às 12h11 (horário de Brasília) com 154 passageiros. Ao se aproximar do aeroporto em Guarulhos, enfrentou uma turbulência e pousou às 19h35.

De acordo com a assessoria da empresa, das 21 pessoas atendidas no posto médico do aeroporto, 13 foram liberadas e oito foram encaminhadas a hospitais. A companhia ainda não tem mais informações sobre o estado de saúde das pessoas hospitalizadas. Ao menos uma delas foi para o Hospital Israelita Albert Einstein.

Quatro mulheres feridas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Guarulhos, da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a assessoria do órgão, elas passam por exames e o estado de saúde de todas não é grave. Ainda não há como confirmar se elas sofreram fraturas.

A TAM informou que as vítimas estão recebendo toda a assistência necessária.* Com informações da Folha On Line