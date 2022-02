A doce acidez que torna sensual o sabor do morango

Elpídio Júnior

GELADO DE MORANGO

Serviço

A parceria em frente ao fogão já dura 32 anos. Para aguentarem a maratona de encomendas e vendas no balcão da doceria que leva o nome das duas, Sônia e Milvia contam com uma equipe de 23 pessoas. "A mais nova da equipe está conosco há 16 anos. A mais antiga há 34 anos, trabalhava em nossa casa", relata Sônia.Entre as guloseimas preferidas estão as sobremesas, como o gelado de morango (ver receita ao lado), o flutuante (um creme de leite condensado com suspiro) e a torta de fita, que leva bolo branco, de chocolate, de menta e de morango, recheado com leite condensado. Pura tentação.Dos salgados, a clientela não abre mão do bolinho de macaxeira recheado com camarão, do pastelzinho de carne e camarão e da coxinha."Também têm feito muito sucesso no balcão as porções individuais de saladas de frango ou camarão e os pratos quentes de lasanha e frango internacional", diz.Com a proximidade do período junino, as "comidas de milho" ganham destaque nas mesas. As tradicionais canjica e pamonha já começaram a ter uma grande procura no buffet. "Acabamos de entrar em maio e já estamos com uma grande produção de comidas juninas. Usamos cerca de 300 espigas de milho diariamente", destaca Sônia, lembrando que seguem o costume bem regional de preparar a canjica e a pamonha do jeito que aprenderam com a mãe, peneirando a massa na urupema (tipo de peneira feita com palha).A sobremesa escolhida para a receita da semana é uma mistura de delícias: creme de chantilly, geleia de morango e a própria fruta, que conquista pela beleza e o sabor. Prove e deixe que o morango conquiste o seu paladar.1 lata de leite condensado2 latas de leite3 gemas2 colheres (sopa) rasas de maizena1 caixa de morangos para o patê2 caixas de morangos para picar e colocar dentro do creme1 caixa de geleia de morangoPara preparar o Patê Sié, coloque o leite condensado, as duas latas de leite, as gemas e a maisena numa panela e leve ao fogo mexendo sempre. À parte, coloque os morangos (sem as folhas) no liquidificador, bata e peneire. Junte esse suco de morango ao Patê.2 claras4 colheres de açúcar1 lata de creme de leiteEm uma taça de vidro monte as camadas da sobremesa, começando pelo Patê Sié, alguns morangos picados, a geleia de morango e o chantilly. Vá fazendo essas camadas até terminar com uma nova camada de patê. Para o acabamento, coloque pitangas grandes de chantilly e enfeite com morangos inteiros e com um pouco de geleia de morango. Sirva bem gelado.Buffet Sônia e MilviaRua Jaguarari, 1384 - Barro VermelhoFone: 84 3201-4912 / 3201-5880Funcionamento: de segunda à sábado, das 9h à 18h