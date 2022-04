Número de denúncias de exploração sexual cresce no RN

Fotos: Marília Rocha

No Dia Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o promotor que coordena os Centros de Apoio as Promotorias da Infância e do Adolescente do Rio Grande do Norte, Sacha Amaral, aponta um crescimento no número de denúncias e atribui a conscientização da população. “O Ministério Público tem desenvolvido ações junto às prefeituras do interior do Estado e a sociedade, convidando a todos a participarem da reflexão sobre a exploração sexual das crianças”, afirma o promotor.A promotoria trabalha nas ações penais contra agressores e no apoio às vítimas, recomendando serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação. “Acompanhamos as vítimas e as famílias na atenção e acolhimento, direcionando a programas sociais e proporcionando acesso a atividades de melhorias na qualidade de vida das vítimas”, explica o promotor.Durante todo o dia, associações e organizações contras os crimes de exploração sexual no Rio Grande do Norte fazem manifestações, lembrando as vítimas do Estado.O tema também foi discutido na manhã desta segunda-feira (18) na Assembleia Legislativa, com representantes da sociedade e dos três poderes. O deputado estadual Antonio Jácome, explica que é preciso discutir o assunto para combater os crimes.“Hoje é um dia nacional de combate a esses crimes que aumentam ano a ano. Em 2003 no Rio Grande do Norte, haviam apenas 48 denúncias fechando em 2008 com 530 casos, um número bem maior do que o esperado”, lembra.Para isso, foi encaminhado a Casa um projeto de Lei para enfrentamento e prevenção a violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, com campanhas educacionais em escolas e aulas para crianças, como forma de identificar possíveis agressores. Além disso, a lei propõe treinamento para os servidores públicos de saúde para receber as vítimas, encaminhando para assistência e denuncia dos casos.Em Natal, casas de recuperação fazem o trabalho de acompanhamento das vítimas. Segundo a coordenadora da Casa Renascer, Sayonara Dias, 85% dos casos de violência sexual acontecem no âmbito doméstico.“A maioria dos casos de violência sexual acontece sendo o agressor o pai, tendo possibilidades de pressão psicológica e imperando o pacto do silêncio”, explica.Os crimes de abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes no Rio Grande do Norte estão sendo discutidos em toda sociedade depois que duas vítimas foram barbaramente assassinadas: Maria Luiza e Maisla em menos de um mês.A primeira sofreu abuso sexual antes de ser assassinada e a segunda, possivelmente foi vítima de violência sexual por seu agressor, que eram conhecidos das meninas, moradoras de Natal.