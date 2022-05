Contrato deveria ter passado pela Procuradoria, diz Thompson Certidões negativas vencidas, contratação de profissionais de saúde e falta de autorização do Conselho de Farmácia são algumas das irregularidades.

Em 25 minutos de pronunciamento, o procurador Carlos Thompson denunciou uma série de irregularidades no contrato, começando pela ausência de trâmite na Procuradoria Geral do Município.



Ele leu a defesa de Bruno Macêdo, procurador geral do Município, que alega a existência de um decreto que elimina o trâmite e depois afirmou nunca ter ouvido falar em um decreto que revoga uma lei complementar e que o decreto citado por Bruno “não tira a obrigação do trâmite na Procuradoria”.



Thompson afirmou ainda que o chefe do setor de engenharia da Secretaria de Saúde disse que no dia 6 de fevereiro a empresa já estava fazendo a revisão, data contestada, já que a contratação da empresa seria em caráter emergencial.



Além desses pontos, o procurador afirmou que a Prefeitura de Natal aceitou as certidões negativas vencidas da empresa e a contratação de farmacêuticos e dentistas, função que não cabe a empresa.



Para completar as irregularidades, o procurador disse que a empresa não tem autorização do Conselho de Farmácia para atuar com farmacêuticos e lembrou que a empresa pode usar a Unicat para estocar os medicamentos, com custo de R$ 70 mil mensal, valor inferior aos R$ 400 mil proposto pela empresa para aluguel de outro local.



