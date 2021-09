Estado já conta com 17 açudes sangrando

Encanto, no município de Encanto,

Passagem, em Rodolfo Fernandes,

Beldroega, em Paraú,

Novo Angicos, em Angicos,

Riacho da Cruz, em Riacho da Cruz,

Pataxó, localizado em Ipanguaçu,

Mendubim, em Assu,

Campo Grande, em São Paulo do Potengi,

Marechal Dutra (Gargalheiras), em Acari,

Cruzeta, em Cruzeta,

Dourado, em Currais Novos,

Rio da Pedra e Alecrim, em Santana do Matos,

Passagem das Traíras, em São José do Seridó,

Armando Ribeiro Gonçalves, em Assu,

Pau dos Ferros, em Pau dos Ferros

e Santa Cruz, no município de Apodi.

O Rio Grande do Norte já conta com 17 reservatórios sangrando atualmente. A lista inclui os maiores do estado: Armando Ribeiro Gonçalves e a Barragem de Santa Cruz.Nessa mesma época, no ano passado, os 46 açudes monitorados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) já tinha chegado a sua capacidade máxima.No total, os açudes do Rio grande do Norte estão com 94% da capacidade.Mesmo assim, a previsão para o inverno, realizada na 4ª Reunião de Análise e Previsão Climática para o Semiárido Nordestino, em fevereiro deste ano, apontava que entre o período de março a maio de 2009, chuvas com valores normais e acima da média histórica.Dentro da perspectiva está a ocorrência de chuvas 45% acima da média, 35% normal e 20% abaixo da média. Em 2008, a quantidade de chuva no Estado ficou cerca de 40% acima da média, que é de 840mm. O acumulado de chuvas foi de 1.200mm.O segundo maior reservatório do estado, a barragem de Santa Cruz, no município de Apodi atingiu a capacidade máxima na tarde desta segunda-feira (20). Enquanto, a principal barragem, a Armando Ribeiro Gonçalves está sangrando desde 12 de abril.Integrante da bacia Apodi-Mossoró, a Barragem Santa Cruz do Apodi, tem capacidade de 599 milhões de metros cúbicos, é uma das mais importantes fontes de abastecimento do estado, atendendo a uma população de 108 mil habitantes em 27 cidades. O reservatório será base para a transposição das águas do Rio São Francisco no estado.Os 17 reservatórios que já chegaram a capacidade máxima: