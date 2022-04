Agripino defende Felipe e nega interesse em evitar CPI

Vlademir Alexandre Agripino chama de absurdo insinuações do PSDB.

De acordo com nota publicada na coluna Painel, o senador ironizou a mudança de atitude do senador Arthur Virgílio (PSDB/AM) que estava a favor do adiamento da CPI e depois voltou atrás."Eu fui um dos primeiros a assinar a CPI. E o Arthur Virgílio concordou com o acordo [para adiar a instalação]. Por que será que ele foi desautorizado pelo PSDB?", indagou.Em defesa do filho, Agripino lembrou que o contrato da Comav com a Petrobras já tem quase dez anos. “Foi uma concorrência”, e chamou de “absurdo” a acusação dos tucanos.A desconfiança por parte dos tucanos surgiu por causa da atitude da senadora Rosalba Ciarlini, que sempre acompanha o voto de Agripino nas decisões do Congresso, mas, desta vez, enquanto ele votou a favor - o que poderia ser uma tentativa de disfarçar, na opinião dos líderes do PSDB - ela foi contra.Em entrevista ao Jornal 96, na manhã da última sexta-feira (15), a senadora disse que o partido deixou os representantes livres para decidir sobre o voto. Rosalba ressaltou a convivência com a Petrobras nos 12 anos em que foi prefeita de Mossoró e classificou a empresa como “séria”.Na opinião da democrata, a CPI não poderia ser aberta antes de dar uma “oportunidade de esclarecimento na Comissão de Assuntos Econômicos”, da qual faz parte.Na noite desta sexta-feira (15) foi confirmada a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigará possíveis irregularidades na Petrobras.A CPI vai investigar indícios de fraudes nas licitações de plataformas de exploração de petróleo e de suposta utilização de fraude contábil que teria reduzido em R$ 4,3 bilhões o recolhimento de tributos pela estatal.