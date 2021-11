Governo do RN reduziu em 14% custos no primeiro trimestre

Vlademir Alexandre Vagner Araújo: "Medidas antipáticas tiveram que ser adotadas".

A medida gerou uma economia de R$ 1,8 milhão. O levantamento foi feito pelo economista Aldemir Freire a partir das informações do portal de transparência do governo.As despesas com diárias caiu 18,56%, gerando uma economia de R$ 617 mil; com água e esgoto a redução foi de 47%, o que significou mais R$ 623 mil no caixa; a economia com material de expediente rendeu mais R$ 433 mil e “outros serviços de terceiros”, mais R$ 614 mil.Por outro lado, houve um aumento nas despesas com combustíveis e lubrificantes (R$ 470 mil) e passagens e despesas com locomoção (mais R$ 322 mil)."Este primeiro resultado ja é demonstração de que o governo esta fazendo a sua parte. Não é facil cortar despesas, medidas antipáticas tiveram que ser adotadas", comentou, de Holanda, o ex-secretário de Planejamento (agora no Gabinete Civil) Vagner Araújo.Veja quadro comparativo aqui. De acordo com matéria publicada hoje (1º) no jornal O Globo, a União e a maioria dos estados brasileiros pisaram no acelerador e aumentaram as despesas com o pagamento do pessoal no primeiro bimestre de 2009, com exceção do Rio de Janeiro e Salvador. O estudo foi feito com oito estados e não incluiu o Rio Grande do Norte. No portal da transparência do Governo do Estado, não há dados sobre a folha de pagamento.