Atletismo: Joabson fica entre os cinco melhores no GP do Rio

Proj. Ini. Atletismo-CN Joabson, recordista Norte-Nordeste, terminou entre os cinco mais fortes no salto em distância no Rio.

Há quatro anos que um atleta de Currais Novos não participava de um evento deste porte na categoria adulto.Só para lembrar: hoje com 21 anos, Joabson é uma das crias do Projeto de iniciação do Atletismo, onde começou há dez anos e atualmente se divide entre as funções de atleta e técnico. Recordista Norte-Nordeste de salto em distância (com a marca de 7,76 m; a marca anterior era 7,35 m e resistiu por 24 anos), neste momento ele é o número 2 do ranking brasileiro adulto. Agora, Joabson se prepara para o Troféu Brasil de atletismo, de 4 a 7 de junho próximos, também no Rio.A quebra de recorde de Joabson ocorreu no comecinho do mês, precisamente no Troféu Norte-Nordeste, em Pernambuco - onde estiveram atletas de 15 estados.Claro, ele não estava só - o grupo de Currais Novos que foi para lá trouxe 4 medalhas de ouro (Joabson, além do salto em distância, ajudou no revezamento 4 x 100 m; ainda teve Damiana Batista, nos 3 mil m com obstáculos, e Emanuel Pereira, no dardo), 2 pratas (Emilayne Daiane, no salto em distância, e Joabson, nos 200 m rasos) e 2 bronzes (Daniana Batista, nos 5 mil m, e Emilayne Daiane). A equipe ainda contou com a participação de Josivan Carvalho e Flávio Gustavo.Para os curraisnovenses, é pouco. Ainda há que se contar os resultados dos atletas da categoria Menores, que se destacaram recentemente no respectivo Estadual, no Caic de Lagoa Nova, em Natal.O principal destaque foi Flávio Gustavo, ouro nos 100 e 200 m rasos, mais o revezamento medley.No fim das contas, o grupo de Currais Novos "arrastou" 13 ouros, 10 pratas e 11 bronzes, e teve um técnico (Emanuel Pereira) e 11 atletas convocados para o Trofeu Norte-Nordeste da categoria, nos próximos dias 30 e 31 em Feira de Santana (BA): Emilayne Daiane, Micaela Karla, Françoise Marie, Mohana Ralyne, Jordana Santos, Daniely Galvão, Flávio Gustavo, Francisco Emillano, Alyson Allane e Francisco Canindé.