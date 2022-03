Medicamentos: Procurador pede anulação de contrato da Prefeitura Carlos Thompson destaca que contrato firmado com empresa TCI BPO Tecnologia “encontra-se em absoluto conflito com os princípios da legalidade”.

O procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas, Carlos Thompson Fernandes, pediu o cancelamento do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal do Natal e a empresa TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informação S/A, referente à parceria para a gestão de estoques e informações sobre medicamentos.



Pelo requerimento do procurador, a dispensa de licitação e o próprio contrato não estão dentro da legalidade. Carlos Thompson é incisivo quando destaca que ambos “encontram-se em absoluto conflito com os princípios da legalidade, da economicidade, da eficiência e da moralidade, bem assim com as normas prescritas na Lei Nacional de Licitações, gerando, inclusive, potencialidade real de lesão ao patrimônio público”.



Ainda de acordo com o procurador, a Secretaria Municipal de Saúde deve suspender o contrato imediatamente, ante a iminente lesão irreparável aos cofres públicos. O valor aproximado na contratação da TCI BPO Tecnologia é de R$ 2,5 milhões.



Confira na íntegra o requerimento do procurador:



Desse modo, emerge a certeza jurídica de que tanto o ato de dispensa de licitação como o próprio contrato administrativo firmado com a empresa TCI BPO TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A encontram-se em absoluto conflito com os princípios da legalidade, da economicidade, da eficiência e da moralidade, bem assim com as normas prescritas na Lei Nacional de Licitações, gerando, inclusive, potencialidade real de lesão ao patrimônio público, pois, embora se apresente inegável a precariedade no acondicionamento de remédios no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde "os fatos falam por si” a real solução para o problema identificado não demandaria a contratação de empresa privada para a execução de tais serviços pela pomposa quantia que se deu, nem muito menos nos moldes em que celebrado o contrato, razão por que incumbe a esse Tribunal de Contas fazer cumprir a lei, determinando à Secretaria Municipal de Saúde, inclusive em sede cautelar, a imediata sustação do contrato ora impugnado, ante a iminente lesão irreparável aos cofres públicos, para ao final reconhecer a sua absoluta incompatibilidade com a ordem jurídico-legal e, por via de conseqüência, reconhecer a sua nulidade.