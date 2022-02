Larissa Rosado acredita que, desta vez, mandato de Fafá será cassado

As candidatas teriam participado de inauguração do Centro Móvel de Treinamento do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), em 23 de julho de 2008, período vedado pela legislação eleitoral.Fafá chegou a ser cassada no dia 16 de agosto, após decisão do juiz Seráphico da Nóbrega. A sentença acabou sendo reformada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RN). A candidata adversária resolveu recorrer e agora a decisão definitiva ficará com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).“Nós resolvemos recorrer exatamente porque confiamos na justiça e só para ressaltar, da primeira vez, o Ministério Público de Mossoró, o juiz da 34ª zona eleitoral de Mossoró Francisco Seráphico da Nóbrega, o Ministério Público Federal com acento no TRE, que é o procurador Fábio Venzon, e o sub-procurador Francisco Xavier em Brasília, todos foram favoráveis à cassação. Apenas o Tribunal Regional Eleitoral foi contrário. Então são quatro que estão caminhando neste sentido”, declarou Larissa Rosado aona manhá desta segunda-feira (11)Caso Fafá Rosado, que obteve 53,01% dos votos válidos (65.329 votos) seja cassada, quem assume o cargo é Larissa, segunda colocada. A pessebista recebeu 46.149 votos, um total de 37%. Compareceram às urnas 134.326 eleitores.O Artigo 77 da Lei 9.504/97 proíbe os candidatos a cargos do Poder Executivo de participar de inaugurações de obras públicas nos três meses anteriores às eleições.De acordo com Larissa Rosado, que obteve informações dos seus advogados, “o caso deve ser julgado em três meses”.O relator do processo será o juiz Joaquim Barbosa, que está licenciado até o dia 18 de maio para tratamento de saúde.