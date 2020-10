Enildo Alves condiciona saída do PSB à conversa com Wilma de Faria

Fátima Elena Enildo Alves: "O próximo presidente tem que ser um vereador. Eu, por exemplo."

, da“Dependendo da conversa que terei com a governadora, posso pedir para sair por justa causa ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral)” disse, acrescentando que a iniciativa do encontro deve partir de Wilma de Faria, a exemplo do que aconteceu com cinco dos sete vereadores do PSB na Câmara Municipal.Além de Enildo, o Bispo Francisco de Assis também não foi procurado.Em relação à escolha do próximo presidente do diretório municipal do PSB, e que substituirá o ex-prefeito Carlos Eduardo, o entrevistado atacou a candidatura da deputada estadual Márcia Maia e se colocou na disputa.“Temos que acabar com a questão dos partidos familiares”, afirmou, referindo-se à presidência do diretório estadual do partido, que já é ocupado por Wilma de Faria, mãe de Márcia Maia. Ele também criticou a forma “anti-democrática” como a deputada conduziu a convenção de junho do PSB. “Aquela convenção foi muito suspeita”.Tomando como exemplo outros partidos, como o PDT e o PV, que têm no comando municipal vereadores, ele defendeu que o próximo presidente saísse da Câmara Municipal. “O presidente tem que ser um vereador. Eu, por exemplo, sou candidato”.O PSB se reunirá hoje à noite para tratar de “grandes temas”, mas o vereador já anunciou que vai faltar. “Enquanto eu não tiver essa conversa política com a governadora, não tratarei das questões do partido”.O entrevistado, que é líder da prefeitura na Câmara Municipal, disse que até dia 20 deste mês Micarla de Sousa procurará os vereadores para falar da Reforma Administrativa, e que a votação deverá acontecer até final de março.A Reforma, que promete fazer um "choque de gestão" na administração da pevista e que é desconhecida até pela bancada de apoio do governo, deveria ter sido enviada desde o fim de janeiro. A prefeita culpa as secretarias pelo atraso.