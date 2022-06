América está pronto para enfrentar o Paraná O clube rubro está definido, mas o técnico Guilherme Macuglia só divulga os titulares momentos antes da partida.

O América não vai poder contar com Souza. Essa é a baixa mais sentida no time do América para a partida de hoje diante do Paraná Clube, válido pela terceira rodada da Série B do Brasileiro, às 21h, no estádio Machadão.



O técnico Guilherme Macuglia, apesar da boa apresentação da equipe na derrota para o Guarani, sinaliza com mudanças. Rodolfo no gol, Edson Rocha na zaga e Leto, na ala esquerda podem ser as novidades da equipe.



Durante os coletivos da semana, o comandante rubro também fez experiências no ataque. Sandro Hiroshi e Fábio Neves alternaram formando dupla com Lúcio Curió. A definição dos titulares, no entanto, só deve ocorrer momentos antes do início da partida.



A torcida rubra, em campanha, promete comparecer em massa para prestigiar a equipe continuar proporcionando bons índices de renda e público. Atualmente o clube ocupa a 18ª posição, o Paraná, adversário de hoje, é 15º.





Paraná

O Paraná Clube vai até Natal para enfrentar o América-RN nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Machadão. O Tricolor busca a primeira vitória na Série B 2009.





"A equipe vai lutar até o final do jogo por uma vitória", garante o atacante Wellington Silva, que volta ao time.





Se vencer fora de casa, o time paranista vai subir na tabela de classificação. Objetivo que o técnico Zetti quer que seja alcançado.





"Temos que pensar que podemos ter uma boa atuação dentro de campo, e chegar à vitória", afirma o treinador.



Ficha Técnica



América x Paraná



América: Rodolfo, Thoni, Edson Rocha, Marcelo Ramos, Xavier (Leto); Jackson, Ricardo Oliveira, Everton César e Guaru; Sandro Hiroshi e Lúcio Curió. Técnico: Guilerme Macuglia.



Paraná: Ney, Marcelo Toscano, Freire, Dirley e Fabinho; Agenor, João Paulo, Davi e Bebeto; Wellington Silva e Wando.

Técnico: Zetti



Data: 22/05/2009

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Machadão - Natal (RN)

Árbitro: Cleston Santino Pereira (CE)Auxiliares: Arnaldo Rodrigues de Souza (CE) e Armando Lopes de Souza (CE)