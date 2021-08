Presidente cobra ajuda dos Estados Unidos no desenvolvimento da América Latina Segundo Lula, a cúpula foi um importante momento para que os Estados Unidos vissem as mudanças na região e se aproximassem dos países.

A reunião entre a União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e o presidente americano durante a Cúpula das Américas, na semana passada, foi oportunidade para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedisse a Barack Obama que ajude os países da América Latina a crescer.



“O que nós queremos é que os Estados Unidos participem para ajudar os países da América Latina a se desenvolver”, afirmou Lula durante o programa Café com Presidente, que foi ao ar na manhã de hoje (20).



Segundo Lula, a cúpula foi um importante momento para que os Estados Unidos vissem as mudanças na região e se aproximassem dos países. Com isso, segundo ele, Obama pode “conversar com as pessoas e perceber que a Guerra Fria acabou”.



O presidente também ressaltou que os países latino-americanos estão levando a democracia “às últimas conseqüências” e por isso, este é melhor momento para a participação norte-americana no desenvolvimento da região.



“E por que participar? Porque é a maior economia do mundo, porque tem muitos países do Caribe e da América Central que têm a sua economia praticamente voltada para os Estados Unidos, porque há mais de 40 milhões de hispânicos morando nos Estados Unidos, a maioria deles saída da América Latina, e, portanto, são pessoas que contribuem muito com o desenvolvimento desses países pequenos”, afirmou Lula.



Ele disse ainda que um sistema de parceria vai ser “bom para todo mundo”, mas é preciso saber esperar o processo de amadurecimento dessa nova relação.